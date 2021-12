Le Gouvernement de Wallonie a décidé d’octroyer, sur l’impulsion de la Ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, une subvention de 258.000 euros pour la restauration du pont sur le Viroin situé à Viroinval.

Ces travaux permettront de restaurer les piles du pont fortement endommagées lors des inondations de juillet 2021 et de rétablir la mobilité dans le village de Treignes. Actuellement, un détour de 8km doit être effectué car le pont est la seule route carrossable permettant de franchir le Viroin et d’accéder à la partie sud du village.

Le pont a été construit au XVIIIe siècle en pierre bleue typique de la région et est classé comme monument.

La subvention porte de manière plus détaillée sur : le démontage des pierres de couronnement et stockage dans un dépôt communal, le démontage et remontage avec fourniture des éléments manquants et/ou détériorés des pierres de maçonnerie selon les plans, la rénovation des garde-corps existants, la démolition et l’évacuation du revêtement hydrocarboné existant. Mais aussi sur la mise à nu des voûtes, la remise à niveau par mise en œuvre de remblais en sable stabilisé, la pose d’une dalle de répartition des charges en béton hydrofuge, le démontage des pavés en pierre pour stockage sur le chantier communal, la mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné.