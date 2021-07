La Ville de Dinant va introduire une demande de reconnaissance des inondations des 15 et 24 juillet comme calamité naturelle. Cette reconnaissance permettra de bénéficier du Fonds des calamités, lequel pourra intervenir dans certaines situations et à des conditions précises. La ville analyse la question et communiquera analysons et communiquea de manière plus détaillée ultérieurement.

La Ville de Dinant conseille : "Si vous avez été touché par les inondations, contactez dans tous les cas votre courtier/compagnie d'assurance. Il/elle vous orientera sur les démarches à effectuer. Prenez des photos, documentez au maximum les dégâts et les pertes subies (devis, factures, etc)."