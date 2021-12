Pour aider plusieurs familles affectées par les inondations de l’été 2021, cinq maisons durables et fabriquées en deux semaines sont offertes par la société belge Etex aux communes sinistrées de Rochefort et Pepinster. "Ce nouveau type de constructions modulaires est appelé à se multiplier dans le futur pour répondre aux besoins et nouvelles tendances du secteur de l’habitat", indique la société dans un communiqué.

© Guy Colson

Via sa marque e-Loft, Etex a annoncé qu’elle installera gratuitement trois de ces cinq maisons ossature bois dans la commune de Rochefort (province de Namur) dans les prochaines semaines. Il s’agit de maisons familiales d’environ 85m² à trois chambres avec un rez-de-chaussée et un étage. « Le Gouvernement wallon a déployé un maximum de mesures pour permettre le relogement des ménages et continue à travailler dur en ce sens. Dans ce cadre, l’offre de logements modulaires de qualité et disponibles rapidement est un plus important complétant les différents dispositifs mis en place », a indiqué le ministre wallon du logement Christophe Collignon