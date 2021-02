Comme chaque semaine, le CHU UCL Namur (Godinne, Dinant et Ste-Elisabeth) a fait le point sur la situation dans ses institutions. Les hospitalisations classiques "Covid" ont augmenté de 57 %, celles en soins intensifs de 133 %. Ces chiffres peuvent faire peur mais sont à prendre avec des pincettes. "Car ils étaient déjà très bas. Il ne faut pas y voir une tendance pour l’instant", précise le directeur de la communication Benjamin Vallée. Sur les trois sites, on dénombre une vingtaine de patients Covid.

L’inquiétude est par contre bien présente à un autre niveau. La pandémie de Covid-19 a induit une baisse significative du nombre de consultations dans le cadre d’autres maladies. "Nous n’avons jamais eu un retard de diagnostics aussi bas, par exemple pour les AVC, cancers et infarctus, que pendant les deux vagues du Covid-19", explique le directeur médical du site de Godinne Benoît Rondelet. Les chiffres avancés sont importants. On parle, en fonction des pathologies, d’une baisse de 25 à 35 %. Le taux de mortalité lié au cancer a, lui, augmenté de 20 %. Si les consultations étaient limitées à l’urgence et au nécessaire durant la première vague, il n’y a eu aucun changement ces derniers mois. Les chiffres continuent pourtant de baisser. "Beaucoup de personnes ont peur d’être contaminées en se rendant à l’hôpital. Les dégâts collatéraux provoqués par cette pandémie sont catastrophiques", poursuit le Dr. Benoît Rondelet.

Ce dernier, à l’instar des autres professionnels de la médecine, insiste dès lors sur l’importance du message à faire passer à la population. "La meilleure médecine est la médecine préventive. Un retard de diagnostic impacte directement la survie. Une personne à risque à moins de chance de mourir du Covid-19 que d’un cancer." Et de rappeler que les hôpitaux sont des endroits sûrs. "Les mesures sanitaires prises sont liées à celles qui sont recommandées. Elles sont suivies, ajustées et monitorées. Ce qui n’est pas forcément le cas à domicile."

Vaccin en cas de grossesse ou d'allaitement : le point

Le CHU UCL Namur a également abordé le cas de la vaccination chez les femmes désireuses de tomber enceinte, les femmes enceintes et les mamans qui allaitent. À ce sujet, le médecin hygiéniste François Kidd, du site de Ste-Elisabeth, indique que le vaccin par ARN messager (Pfizer et Moderna) est recommandé. La grossesse étant un facteur de risque de Covd-19 sévère. Toutes les femmes allaitantes peuvent quant à elle être vaccinées. “Malgré l’absence de données cliniques, la plausibilité d’un effet toxique chez l’enfant allaité est faible. Il y a de bonnes raisons de croire que l’ARNm, s’il devait passer dans le lait maternel, serait détruit dans le tube digestif du nouveau-né.” Enfin pour la femme désireuse de tomber enceinte, le Conseil Supérieur de la Santé n’émet pas d’objection à la vaccination systématisée.