25 sinistrés sont donc dénombrés à ce stade. "Certaines personnes découvrent ce matin des dégâts causés par les orages, comme des infiltrations dans les toitures, ce nombre pourrait donc augementer."

© Dinaphi



© Guyot



© Guyot



© Guyot



© Dinaphi



Le plan communal d'urgence a été déclenché à Rochefort hier vers minuit, suite aux orages violents qui ont frappé les villages de Laloux et d'Eprave. La bourgmestre Corine Mullens indique : "Aucun blessé n'est à déplorer chez nous. A Laloux, le clocher et la toiture de l'église ont été détruits, tout comme la toiture de la salle des fêtes. Une quinzaine d'habitations ont aussi été touchées. On en dénombre 10 à Eprave. De nombreux arbres jonchent les rues, ces scènes sont saisissantes. Les pompiers sont à pied d'oeuvre pour tronçonner et aider les sinistrés. Nous allons recontacter les sinistrés pour les aider dans leurs démarches. Suite au passage de la tempête, les pompiers ont demandé à ce que ces personnes soient relogées, elles ont toutes trouvé un toit dans la famille ou chez des amis en attendant que l'on soit certain de la stabilité de leur bâtiment. L'entraide était réelle cette nuit."