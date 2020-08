Un homme a été interpellé cette nuit à son domicile d'Hermeton-sur-Meuse par les forces spéciales de la police, a indiqué le parquet de Namur. Considéré comme dangereux car armé et menaçant, les forces spéciales ont réussi à le maîtriser sans le blesser. « Des armes ont été retrouvées dans son domicile mais on ne sait pas encore combien ni lesquelles. On ne sait pas non plus à qui il menaçait réellement de s'en prendre », a précisé le parquet de Namur. L'auteur des faits doit être entendu ce mercredi.