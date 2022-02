Trois individus originaires d’Hastière étaient poursuivis pour détention et vente de stupéfiants. Deux d’entre eux, présents lors de l’audience du 19 janvier, ont reconnu les faits. Le troisième faisait défaut.

Tous se trouvaient dans le même véhicule, le 24 février 2017, lorsqu’ils ont été contrôlés par la police à Havelange. Ils revenaient de Liège, où il étaient allés se fournir en stupéfiants. L’un d’eux avait du cannabis et de la cocaïne sur lui, un autre du cannabis et de l’héroïne. Ils en consommaient et en vendaient pour assurer leur consommation personnelle. Le dernier, qui servait de chauffeur, devait recevoir 20€ pour la course, un rail de cocaïne et 2g d’héroïne. Les visites domiciliaires réalisées après ce contrôle ont toutes été positives tout comme les devoirs d’enquête relatifs à la téléphonie.

Les deux prévenus présents à l’audience ne consomment plus rien aujourd’hui. Ils ont bénéficié, ce mercredi, d’une peine de probation autonome de deux ans mais ont aussi écopé de 8.000€ d’amende. Le dernier, qui s’est présenté à l’audience pour entendre son jugement, a été condamné par défaut à 12 mois ferme et à une amende similaire à celles de ses acolytes.