Originaire de Gosselies, le prévenu s’est installé à Viroinval il y a un an et demi. "Pour effacer mon passé et être au calme", dit-il. Sa rencontre avec une dame, fin 2020, aurait dû contribuer à cet apaisement. Il en a été tout le contraire. "Il s’est déjà montré violent envers elle quinze jours après leur rencontre", affirme la substitute Samain qui requiert 40 mois avec sursis probatoire.

Des scènes qui se sont reproduites dans les mois suivants avec de nombreuses interventions de la police. Petit florilège. "Le 23 avril 2021, monsieur appelle la police et menace de mettre le feu à son habitation. Dans la foulée, madame rappelle pour dire qu’il est ivre, qu’il a tout saccagé et qu’elle a dû se réfugier pour être en sécurité. Le 16 juin, il l’a poursuivie avec un pot de fleurs en métal. Il l’a ensuite attrapée par le peignoir, lui a mis des coups de poing et une claque et l’a plaquée contre la porte. Il buvait depuis 7h du matin."

Suite à ces faits, une citation directe a été tracée par le parquet de Namur. "Monsieur aurait dû s’arrêter là mais non. Le 15 novembre 2021, il s’est rendu avec un cubi de 3l de vin et une bouteille de calvados chez sa compagne. Un conflit a éclaté car elle ne voulait pas boire. Elle a fui dans la chambre mais il l’a suivie. Il a fait semblant d’uriner sur le lit puis s’est mis à la battre quand il a menacé d’appeler la police." La victime a reçu une pluie de coups alors qu’elle se remettait tout juste d’une opération à l’abdomen. Cette scène, la victime l’a par ailleurs enregistrée. "Elle dure 42 longues minutes", ajoute le ministère public.

La constante, dans ce dossier, est évidemment la consommation d’alcool du prévenu. "À peine réveillé, il consomme et ne se contrôle plus. Il tient des propos très durs puis viennent les actes. Et, à la moindre contrariété, il boit", plaide Me Bastianelli. Ce dernier reconnaît marcher sur des œufs. Mais demande un sursis probatoire, malgré deux antécédents judiciaires similaires. Jugement le 13 avril.