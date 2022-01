Sept pages de casier judiciaire et un fond de peine prévu pour 2029. Cet individu, né en 1981, est un habitué des tribunaux et "traîne quelques casseroles derrière lui", comme il le dit. Ces casseroles pourraient le faire sortir de prison encore un peu plus tard que prévu.

L’homme doit répondre de vols commis à Hastière, à l’automne 2016. Un homme pour qui il a travaillé lui devait de l’argent. Il n’en a jamais vu la couleur. Il s’est fait justice lui-même. "Pendant deux mois, j’ai coupé débité et rangé du bois pour lui. Il est parti en Ukraine sans me payer. Il était impossible à joindre. J’ai vendu ce bois." Il en a fait de même avec sa voiture et son taille-haie. Il lui a aussi volé un sèche-linge et une machine à laver. Rayon vol, le prévenu s’est aussi illustré en prenant la caisse d’une station-service de Vresse-sur-Semois et de la bière, en 2019. Car il s’était mis à consommer de l’héroïne.

Entre ces vols, c’est avec ses poings qu’il s’est illustré. Un dealer dinantais a été passé à tabac en janvier 2016. "Il avait proposé de la drogue dure à un jeune avec qui je vivais. À ce moment, j’étais antidrogue." En juillet 2017, un homme a été victime d’une fracture de la rotule en recevant ses coups. Il a aussi outragé des policiers. "Maintenant, j’ai 40 ans et j’ai compris que j’avais un problème. J’y travaille chaque semaine avec mon psychologue." Sur base de précédents jugements, la défense a plaidé l’adoption de peine. Le parquet de Namur a, lui, requis 30 mois ferme.