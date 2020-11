La commune de Ciney n’a pas laissé tomber ses commerçants depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, si pratiquement tous les commerces ont dû fermer durant le premier confinement, une série d’actions de soutien ont été mises en place par l’administration communale de Ciney, en collaboration avec son ADL (Agence de développement local).

L’une des actions les plus marquantes a été celle de la Fête des Mères. "De nombreux commerces étaient déjà durement touchés par la crise liée au Covid-19 et à la veille de la réouverture de ceux-ci, il était impensable pour le collège communal que les commerçants passent à côté de cet événement", indique Maud Hembise, de l’ADL de Ciney.

L’objectif de cette initiative était clair : inciter les Cinaciens mais aussi les citoyens des communes voisines à acheter chez les commerçants cinaciens pour faire livrer un cadeau à leur maman. 26 commerçants participaient à l’opération qui a connu un véritable succès. Le vendredi et le samedi avant l’événement, les commerçants pouvaient déposer les colis au hall de sport. Ceux-ci étaient triés et dispatchés par zones/rues pour que les livraisons soient bien organisées. "Nous avons distribué 600 cadeaux. On ne s’attendait pas du tout à un tel engouement", enchaîne Tania Fyalkowski, qui travaille également pour l’ADL de Ciney.

Une bonne vingtaine de bénévoles se sont relayés le jour J pour livrer l’ensemble des cadeaux. "Tout a été livré dans les temps. Nous avons travaillé avec notre réseau de bénévoles. Ce fut une belle prouesse", poursuit Tania Fyalkowski.

Si cette action a été un one-shot pour les commerçants, elle s’inscrivait dans une démarche globale de soutien du commerce local. "Parallèlement à cette action, on a créé une plateforme de vente en ligne, on a lancé la carte SOS commerces, on a organisé une action avec les fleuristes et boulangers pour le 1er mai, une autre pour la Fête des Pères avec la vente de pralines, etc. Tout ça, c’était une réelle dynamique qui avait pour but d’acheter local."

Des actions similaires sont en réflexion pour cette fin d’année. "Comme l’octroi de 10 % supplémentaire dès l’achat d’un chèque commerce de 25 € ou, sans doute, la sortie d’autocollants "100 % Ciney" pour avoir un maximum de cadeaux cinaciens sous le sapin."