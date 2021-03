L’asbl Music Fund a obtenu ce 10 mars le prix pour la Démocratie et les Droits de l’Homme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce prix, décerné depuis 2015, valorise une réalisation spécifique s’inscrivant dans le cadre de l’Organisation Mondiale de la Francophonie et des valeurs qu’elle défend en matière de promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme.

Cette ASBL dynamique collecte des instruments de musique, les répare et les expédie dans des écoles de musique situées dans des zones de conflit, dans des pays en développement comme sur le territoire belge. Music Fund forme également des techniciens pour assurer la réparation et l’entretien des instruments. C’est une formidable reconnaissance pour Lukas Pairon à l’origine de cette initiative originale.

Music Fund a déjà collecté 9.905 instruments, 4.993 ont été réparés et envoyés au Mozambique et au Maroc. Il existe vingt points de collecte permanents dans six pays européens. L’ASBL a formé 19 techniciens-réparateurs d’instruments.

Lhoist Industrie apporte son soutien financier à Music Fund depuis de très nombreuses années et a renforcé son support en 2016 par la mise à disposition d’un bâtiment de 3 niveaux abritant précédemment ses bureaux pour le stockage d’instruments de musique à Jemelle.