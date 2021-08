Le circuit libre (via folder) est à réaliser en parfaite autonomie, il sera disponible à partir du 10 septembre, en format papier, à l'Office du Tourisme de Hamois (Chaussée de Liège 66 à 5360 Hamois) et dans les commerces du centre. En format numérique, il sera disponible sur le site www.hamois.be, dans la rubrique "Actualité", ainsi que sur la page Facebook "Administration communale de Hamois". Le folder contiendra 11 points d’intérêt (fontaines, lavoirs et points d’eau) libres d’accès au public implantés sur l’ensemble du territoire de la commune de Hamois, accessibles via QR code, mais aussi les notices descriptives et les histoire des femmes hamoisiennes relatives à ces points d’eau. Ils aborderont aussi la sensibilisation du public au recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon de la commune, toujours en cours actuellement.

Infos pratiques : Office du Tourisme de Hamois, Chaussée de Liège 66 à 5360 Hamois, 083/61.20.41 – tourisme@hamois.be – www.hamois.be

Le 11 et 12 septembre, les Journées du Patrimoine se dérouleront sur l’ensemble de la commune de Hamois.