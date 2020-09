L'événement aura lieu les 12 et 13 septembre 2020. A l’occasion des Journées du patrimoine, la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan propose deux visites.

A l'assaut de Crèvecœur. Une visite en compagnie d'un naturaliste et d'un archéologue à la rencontre de cette fortification qui s'inscrit dans ce paysage particulier qu'est la vallée mosane. Le patrimoine tant naturel que bâti sera mis en évidence lors de cette balade. Circuit pédestre et guidé le dimanche 13 septembre 2020 à 10h00. Rendez-vous à la Maison du patrimoine médiéval mosan. Réservation obligatoire via le secrétariat des journées du patrimoine : www.journeesdupatrimoine.be

Focus sur les ruelles de Bouvignes. Viste guidée de l'exposition suivie d'une balade commentée dans l'ancienne cité médiévale. Samedi 12 & dimanche 13 septembre 2020 à 14h00. Rendez-vous à la Maison du patrimoine médiéval mosan. Réservation obligatoire via le secrétariat des journées du patrimoine : wwwww.journeesdupatrimoine.be