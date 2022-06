Julien Defaux (MR), 39 ans, va présider mardi soir son premier conseil communal à Rochefort. Il remplace, depuis le 20 juin dernier, Corine Mullens (MR) comme bourgmestre faisant fonction, poste qu’elle a occupé d’avril 2016 à décembre 2018 et de septembre 2019 à juin 2022.

Un choix effectué par le bourgmestre empêché, Pierre-Yves Dermagne (PS), à la suite de plusieurs « dysfonctionnements » pointés du doigt par certains membres libéraux du collège communal. Manque de leadership, fonctionnement individualiste dans la gestion quotidienne et des projets, manque de constance dans sa présence à l’hôtel de Ville, absence de cohésion dans la communication, relations conflictuelles lorsque l’avis de ses interlocuteurs diffère du sien, manque de disponibilités pour les citoyens, absence de vision et d'actes à long terme et retard réguliers lors de réunions avec des personnes externes faisaient notamment partie des griefs.

Selon le groupe de la majorité Cap 2030, cette situation était constatée depuis 24 mois et le processus de résolution mis en place avec Corine Mullens n’a pas apporté d’amélioration dans son chef.

Le conseil communal de ce mardi soir sera marqué par la prestation de serment de Louise Mertz. « Conseillère communale, elle avait déjà prêté serment comme échevine ad interim pour remplacer Corine Mullens, lorsque celle-ci est devenue bourgmestre faisant fonction. Comme Corine Mullens reprend son poste d’échevine de droit, on doit réintroduire Louise Mertz à ma place », poursuit Julien Defaux qui ne prêtera pas serment comme nouveau bourgmestre f.f. « Car j’ai déjà prêté serment en tant qu’échevin », affirme-t-il. « Je ne m’attends pas à un conseil communal houleux mais il pourrait y avoir un peu plus de public, en soutien à Corine Mullens."

Julien Defaux affirme vouloir travailler davantage avec les instances supérieures dans le cadre de sa nouvelle fonction. « Cela manquait jusqu’à présent de connexion avec les parlementaires locaux. Il y a moyen de faire jouer nos relais pour essayer d’obtenir diverses subventions. En termes de projets, nous garderons par contre la même ligne de conduite. »

Julien Defaux s’est présenté pour la première fois à 24 ans sur une liste électorale en 2006 avec à la clé un poste de conseiller communal. En 2012, il est devenu le premier suppléant du collège communal et est monté comme échevin lorsque François Bellot a été nommé ministre fédéral de la Mobilité. En 2018, il réalisait le cinquième score électoral et était réélu comme échevin.