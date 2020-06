Julien Lapraille, victime de coups mais aussi auteur présumé, devant le tribunal correctionnel de Dinant © belgaonthespot Dinant - Ciney S.M

Le 13 mars 2017, l’ancien candidat de Top Chef et présentateur d’une émission culinaire sur RTL Julien Lapraille avait été victime d’une agression à la sortie du « Trébuchet », boîte de nuit de Jannée (Ciney). L’homme s’était présenté avec un œil au beurre noir à la caméra et avait dû subir une intervention dentaire. Il a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant où il était aussi poursuivi, en plus d'être partie civile.