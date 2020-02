"Wallonie Destination Nature". Voici la thématique choisie pour cette saison touristique au niveau de la maison du Tourisme Haute-Meuse. "On va travailler sur les panoramas, les promenades balisées, les points de vue, les rochers, les jardins, les parcs, les vignobles, etc. Cela touche également tout ce qui est autour de l’eau comme le RAVel, les passeurs d’eau, les Namourettes,…", explique Janique Liban de la Maison du Tourisme Haute Meuse.

La Vallée de la Meuse regorge en effet de nombreux endroits propices aux ballades et à la découverte. "Les touristes veulent désormais du changement. Les visites traditionnelles, c’est fini. Ils veulent aller dans des endroits peu connus. Là où peu de personnes se rendent. Chez nous par exemple, on a le Parc de Furfooz qui est aussi une réserve naturelle. On aura également des promenades guidées à proposer autour du thème de la nature."

Au sein de la Maison du Tourisme Haute Meuse, on surfe sur la vague des réseaux sociaux et plus principalement sur celui d’Instagram. "La Vallée de la Meuse est très instagrammable. Quand on voit le nombre de photos de notre région partagées, c’est incroyable. On a même revu nos brochures car les touristes ne les lisent plus. Maintenant, ce sont les photos avant tout."

La Maison du Tourisme Famenne-Ardenne va aussi mettre l’accent sur les balades pédestres. Elle travaille à la création d’un nouveau road-book qui sera édité pour les vacances de Pâques. Il comprendra 14 balades, familiales et sportives, balisées en Famenne-Ardenne (Menil-Favay, Ambly, Ozo, Eprave,…). La Maison du Tourisme va également jouer sur le label Géopark attribué par l’Unesco à la Famenne-Ardenne en avril dernier. "C’est un label qu’on a pour quatre ans. C’est le seul Géorpark en Belgique. On aura une visite de contrôle en 2021. Des gens ne viennent dans la région que pour ça. On le constate dans les bureaux d’accueil. C’est une réelle plus value pour la région", explique Alain Petit, directeur de la Maison du Tourisme et du Géopark. Le Geopark associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin et repose sur les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme et l’Ourthe).

S.M