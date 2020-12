Le dossier ne date pas d'hier et trouvera, enfin, une issue pénale le 27 janvier prochain. Les faits remontent au mois de février 2014 et mettent en cause deux policiers de Bruxelles-Capitale/Ixelles. Tous deux sont soupçonnés d'avoir tabassé et humilié un voyageur de la SNCB, dans un local de la gare de Ciney. La victime, âgée de 34 ans au moment des faits, présentait une fissure costale et des fractures au niveau du nez. Selon elle, les policiers l'ont obligé à rester à genou, mains menottées dans le dos. Durant plusieurs minutes, il aurait reçu de nombreux coups de pied au visage. « J'ai arrêté de compter après dix », déclarait-il dans ses auditions. Ce que contestaient les policiers. « On l'a mis a genou pour éviter de recevoir des coups. Dans le local, il a perdu l'équilibre et est tombé tête la première sur un radiateur. »

Le médecin légiste qui avait examiné la victime a été entendu lors d'une audience de mai 2019, afin d'éclairer le tribunal. Ses déclarations allaient dans le sens des deux policiers. « Il y a un hématome assez modéré et plusieurs fractures mais ce sont des os assez fragiles, qui se situent tous dans la même zone. Un coup de poing peut avoir provoqué ça, une chute également. Quant à la fissure costale qui se trouve du même côté que les blessures au visage, elle peut être survenue également lors d'une chute, le bras faisant office de levier. S'il y avait eu plusieurs coups de pied violents, il y aurait eu hémorragie des tissus sous-cutanés, un enfoncement maxillaire et il aurait été plus tuméfié que cela. »

Un an et demi plus tard, parquet de Namur et défense se sont enfin exprimés. Tous deux ont demandé l'acquittement des deux policiers, sur base notamment des déclarations du légiste.