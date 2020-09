Dinant Echos'Nomie, c'est le nom de la nouvelle page Facebook lancée par la ville de Dinant et l'Agence de Développement Local et dédiée à l'actualité de la vie économique locale. Un moyen de " Retrouver tous les échos de l'actualité économique de la Ville de Dinant", à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/dinantechosnomie/

On y rappelle notamment que la traditionnelle braderie n'aura pas lieu cette année mais que les commerçants proposeront tout de même un week-end (prolongé) de prix fous du 4 au 7 septembre, les dernières soldes de l'année et une bonne occasion de venir soutenir les commerçant locaux, l'occasion de profiter de prix bradés et de faire de bonnes affaires.