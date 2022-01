Le 41e Festival du Rire de Rochefort (FIRR) se déroulera du 11 au 28 mai 2022 au centre culturel de Rochefort. L'organisation avait déjà dévoilé une partie de la programmation : Alex Vizorek, Pablo Andres, Guillermo Guiz, Le cas Pucine, Sellig, Florent Peyre, Elastic & Francesca, Manon Lepomme - Isabelle Hauben - Isabelle Innoncente et Jovany.

Ce mardi après-midi, l'équipe du FIRR a dévoilé les derniers artistes qui viennent compléter l'affiche. "Pour ouvrir les festivités, nous aurons l’honneur de vous présenter Rochefort fait chanter l’humour, une création estampillée FIRR. Sous la baguette comico-musicale de Pierre Theunis et Betty La Ferrara, nous accueillerons des humoristes prêts à dégainer leur micro pour vous faire rire en chanson. Manon Lepomme, Bruno Taloche, Alain Soreil, Didier Boclinville et Elliot seront de la partie (d’autres surprises pourraient encore survenir). Pierre Aucaigne et Vincent Kohler, Gérémy Credeville et Laurent Chandemerle seront également de la partie durant ce festival.