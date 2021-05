Le 31 mai prochain, c’est la journée mondiale sans tabac. Le CHU UCL Namur profite de l’occasion pour rappeler qu’il dispose d’une équipe pluridisciplinaire pour vous aider à arrêter de fumer. " Des médecins, des infirmiers et des psychologues proposent une approche personnalisée", confie la Docteure Sylvie Copine, médecin tabacologue au sein de l’Unité de Tabacologie. " Il y a des aides chimiques, des médicaments sont prescrits et l’accompagnement cognitivo-comportementale est aussi importante pour aller chercher la motivation chez le patient. L’hypnose peut aussi fonctionner mais il n’y a pas de recette miracle. La cigarette peut correspondre à un besoin mais c’est aussi souvent un réflexe et une réponse à un tic. L’année 2020 a été difficile. Nous avons dû annuler des rendez-vous en présentiel alors que la communication non verbale ne peut pas être remplacée. Le climat anxiogène, le confinement, l’inactivité et l’ennui ont clairement eu un impact négatif sur la consommation de tabac. "

Huit consultations sur une période de deux ans sont remboursées. Il ne faut donc pas hésiter à se faire aider. "Seul, à la seule force du mental, le taux de réussite n’est que de 3%. Avec un accompagnement, il passe à 40%. Il y a des rechutes dans 80% des cas, mais c’est la normalité, cela fait partie du processus." D’habitude, un stand est mis en place à l’hôpital. Cette année, une affiche ra été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux missions de l’Unité de Tabacologie et a été placée dans les différentes salles d’attente.