Du 19 au 26 septembre 2021, les championnats du monde de cyclisme sur route auront lieu en Flandres, avec en apothéose la course en ligne hommes, à Louvain. A cette occasion, le Musée de la Course Cycliste à Roulers organise un tour de Belgique des villes qui ont un lien avec l’histoire de ces championnats dans notre pays, via un bus musée itinérant. Ce « Koersbus » sera de passage à Yvoir le lundi 19 juillet en matinée, de 9h30 à 12h30, sur la place de l'Hôtel de Ville. « Yvoir fût l’hôte du championnat du monde course en ligne en 1975 et nous ne pouvons pas manquer cet événement », indique-t-on à la Ville. A cette occasion, l'ancien champion du monde et olympique Hennie Kuiper sera présent. Ce Hollandais aujourd'hui âgé de avait remporté l'édition 1975, à Yvoir.



En parallèle à cette expo, l'agent communal Vincent Piette exposera une partie de sa collection sur l'histoire du cyclisme, des origines à nos jours, à travers maillots, vélos, affiches et documents d'époques du lundi 19 au vendredi 23 juillet (gratuit) de 9h à 16h.