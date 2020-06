L'ancien conseiller communal d'Hastière, Françis Lombet, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Dinant le 10 décembre prochain pour une tentative d'homicide volontaire commise sur son beau-frère et son neveu avec qui il était en conflit. Le dossier était fixé ce jeudi matin mais a fait l'objet d'un report en fin d'année.

Françis Lombet est suspecté d'avoir porté des coups de couteau à son beau-frère et son filleul lors d'une fête Halloween organisée à Agimont, le 29 octobre 2017. Dans chacune de ses auditions, Françis Lombet a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés : les coups et le fait d'avoir été en possession d'un couteau ce soir-là. Selon lui, ce sont les deux victimes qui l'auraient agressé. "Il y a des contestations légales", a confirmé ce jeudi son avocat Me Papart. Mais pour le parquet de Namur, des indices accablants existent à son encontre.