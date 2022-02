Cette ancienne employée d’une société d’Anhée contestait avoir volé 83.600€ entre 2008 et 2016 et avoir détourné 35.700€ durant cette même période. Malgré ses dénégations, le tribunal a déclaré les faits établis et lui a accordé la suspension simple du prononcé, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable. Néanmoins, la sanction civile va faire mal puisqu’elle est condamnée à payer 45.000€. Dont une partie à titre provisionnelle.

Selon la partie civile, c’est en 2007, lorsque la prévenue a repris le rôle qu’occupait le comptable, que des choses suspectes ont été commises. Elle avait accès à tout. Des augmentations salariales progressives de 100 à 200€ étaient effectuées. La principale intéressée disait avoir été victime des agissements de son patron, aujourd’hui décédé, qui voulait à l’époque remettre sa société. "J’étais le dernier élément. Mon préavis allait lui coûter cher." Le patron aurait élaboré une plainte en évoquant une somme de plus de 80.000€ qui correspondait au préavis qu’il aurait dû payer pour la voir partir. Quant aux 35.000€ détournés, la prévenue les a touchés. Mais dans les règles, selon elle. "C’est des avances, en prêt et sans contrepartie. Tout était dans la comptabilité."