Ce lundi 21 juin sera synonyme de journée des Aidants Proches. Ils sont nombreux au quotidien ou ponctuellement à accompagner un membre de leur famille ou une personne de leur entourage. C’est dans ce cadre que l’APEC (Aidants Proches Entraide Ciney) recherche des bénévoles.

Récemment, les autorités fédérales ont coulé dans la loi, la reconnaissance légale de l’Aidant Proche et ont aussi donné aux Mutualités un rôle important. Les autorités fédérales ont adopté, à différents niveaux, une série d’aides concrètes. Pour rappel, un Aidant Proche est une personne qui aide et accompagne un proche en perte d’autonomie. Cet accompagnement est réalisé en dehors d’un cadre professionnel et d’une rémunération. Ce lundi 21 juin, journée des Aidants proches, c’est l’occasion de les remercier et de les mettre à l’honneur. À Ciney, ce sera surtout l’occasion de lancer un appel à la recherche de bénévoles.

Avec la Maison citoyenne de Ciney dans le cadre du PCS-Plan de Cohésion Sociale, mais aussi la Maison médicale MediCi, l’ASBL Aidants Proches et des bénévoles, une association de fait "Aidants Proches Entraide Ciney-APEC" s'est créée. Elle a plusieurs objectifs : identifier les Aidants Proches de la commune de Ciney, définir leurs besoins et développer un réseau de solidarité pour soutenir les Aidants Proches.

La ville de Ciney indique : "Cette association a besoin de bras. Elle recherche, en effet, des bénévoles qui seront amenés à soutenir les Aidants Proches de personnes fragilisées ou dépendantes. Ce soutien pourra prendre plusieurs formes : soutenir les Aidants Proches lors de rencontres-conversations ponctuelles à domicile, remplacer l’Aidant Proche lors de rendez-vous ponctuels, assurer par sa présence des moments de répit à l’Aidant Proche, informer l’Aidant Proche sur les services existants,… Les Aidants Proches qui le souhaitent peuvent bien sûr, dès à présent, faire appel à l’association pour lui confier leurs besoins et souhaits."

Les qualités recherchées chez les bénévoles qui viendront en aide aux Aidants Proches sont : avoir le sens du contact, être à l’écoute, faire preuve de discrétion, d’empathie, de bienveillance, être sensible aux problématiques médicales de personnes dépendantes,…Des sessions d’informations seront organisées par l’association au préalable pour permettre aux bénévoles de bien appréhender leur rôle.

Intéressé(e) ? Micky Fierens : 0475/26.80.98 - mickyfierens@hotmail.com