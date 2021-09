Un père et sa fille se sont présentés comme parties civiles devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi matin. Trois préventions de coups et deux de harcèlement sont reprochées à l'ancien compagnon de cette dernière, qui faisait défaut. Les faits ont été commis entre 2016 et 2019 dans la région rochefortoise. Le parquet de Namur requiert un an de prison.

Les parties civiles ont néanmoins voulu avoir des réponses à leurs questions, car ils en ont marre et veulent que la justice agisse. Le prévenu continuerait ses agissements et ce malgré une condamnation de 2016 à six mois de prison par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Il s'en était déjà pris physiquement à sa compagne. Il y avait notamment eu une scène avec un couteau. « Moi, il m'a frappé au visage. Désormais, dès que je me rase, ça me lance. Récemment, il vient de voler un chat à ma fille. Quand elle a été le rechercher, il l'a frappée. Elle a eu le nez cassé. Il est aussi venu dans sa cour avec un autre garçon. On a déposé 13 plaintes. Pourquoi n'a-t-il jamais été condamné ? », interroge-t-il. Le ministère public et le tribunal ont dès lors rappelé la condamnation prononcée le tribunal correctionnel de Neufchâteau. « Six mois de prison ? Il a fait trois semaines de bracelet électronique », s'étonne le père de famille. « Le tribunal a fait son travail. L'application des peines, c'est politique. Vous pourrez prendre vos dispositions quand vous serez dans l'isoloir », répond le président.

Le paternel va plus loin et demande qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'encontre du prévenu, avant qu'un drame n'ait lieu. « Pour ça, il faut qu'il y ait cohabitation. C'est la loi. Si on pouvait en changer certaines, ça m'arrangerait. Mais ce n'est pas le cas », termine le ministère public.