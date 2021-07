L'armée est présente à Yvoir ce lundi pour participer aux travaux de sauvetage et de renflouage des bateaux arrimés à la halte fluviale de l’île d’Yvoir ainsi que du bac de l’île. Ces opérations demandent le déploiement d’un matériel de génie assez important. Le bac de l'île, bateau qui permet de rejoindre l'île d'Yvoir, a coulé avec les intempéries. Ce dernier est coincé par un tronc d'arbre, qu'il faut également évacuer. Un ponton a également coulé.

Conséquence : tout le trafic est interdit ce lundi 19 juillet jusqu'à 17h sur la N947 / rue de la gare et avenue de Champalle, entre le passage à niveau d’Yvoir et l’accès au pont d’Yvoir. Une déviation est mise en place via la rive gauche de la Meuse accessible par le pont de Rouillon (à Godinne) et le pont d’Yvoir à Anhée.