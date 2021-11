Sur les 179 chalets installés au marché de Noël de Ciney, 80 % seront consacrés à l’artisanat. Soit 143 chalets. Pour les autres, on est donc sur de l’Horeca.

Parmi ces artisans, on retrouvera par exemple Sylvie Steuteling et Cédric Van Den Brande, un couple de Cinaciens qui distille du gin. À l’occasion des Fééries du Parc, ils ont sorti une édition limitée : le Cin’Kin Gin Winter. "On y retrouve les épices de Noël : les écorces d’orange, les baies de genévrier, l’anis étoilé, la cannelle et la badiane. Comme dans le vin chaud. On est dans de la distillation et non de la macération", explique Crédric Van Den Brande. Ce gin sera vendu dans un coffret illuminé qui rappellera les illuminations de Noël. Seulement 400 exemplaires de ce coffret ont été produits.

Autre style d’artisanat : les sculptures. Sébastien Lhost sera présent pour proposer ses créations réalisées à l’aide de matériaux récupérés. "Je fais des luminaires, des bijoux, des animaux, etc. Le tout dans une démarche de récupération et anti-gaspillage. Je récupère par exemple des vieux outils qui volent au parc à container pour réaliser mes œuvres", explique l’artisan.

Sarah Christiaens, de natura Zen, exposera également ses créations de bijoux. "C’est la troisième édition à laquelle je vais participer", explique Sarah. "Au début, j’importais les pierres pour confectionner les bijoux. Mais depuis un an et demi, je fais tout à 100 %. Je taille les pierres précieuses, je les scie et je les meule également."

Un plan du site qui reprend et situe l’ensemble des artisans sera distribué aux visiteurs, dès leur entrée.