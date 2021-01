Roxane Fréché est une auteure-compositrice, interprète, comédienne et photographe cinacienne autodidacte. L'artiste de 39 ans vient de sortir son nouveau single : Remidi. « Suite au confinement, je me suis remise derrière mon piano et mon ordinateur et j'ai recommencé à composer. Avec la période que nous vivons actuellement, le sujet était tout fait. J'ai été inspirée par un reportage qui évoquait la situation d'une dame qui a réalisé un test à l'hôpital pour un cancer. Elle n'a eu les résultats qu'après le premier confinement à cause du Covid-19. Trop tard pour être pris en charge. Ça m'a touché profondément. On parle souvent du virus mais pas toujours des conséquences graves qu'il peut avoir sur ceux qui ne le développent pas. »

Clip, paroles, musique, Roxane Fréché a tout réalisé, de A à Z. « La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie des subsides pour l'aide à l'enregistrement et à la promotion mais comme je ne suis pas professionnelle, on m'a dit que je n'en aurais jamais droit. » La Cinacienne s'est donc débrouillée seule. « Je voyage au moins trois fois par an et j'ai l'habitude de réaliser des autoportraits. Se filmer seule n'est pas plus compliqué mais cela a tout de même ses limites. Le clip a été tourné à Bruxelles. Deux amies m'ont accompagné. »

La débrouille, l'auteure-compositrice connaît. « J'ai commencé la musique à 24 ans. Un beau jour, je me suis réveillée en me disant que je voulais en jouer. Ca a bien fait rire ma famille mais je me suis rendue dans un magasin où j'ai acheté une guitare folk. J'ai appris par moi-même, puis je suis passée au piano. Dans mes morceaux, on retrouve aussi pas mal de notes électroniques. »

En 2017, elle a réalisé 7 dates au Japon sur des scènes locales. « Je ne suis pas connue du tout en Belgique et ne le suis pas plus là-bas. Mais je me suis amusée comme une folle. » Depuis, Roxane Fréché a fait une longue pause pour voyager. « Lorsqu'on pourra à nouveau partir, j'en profiterai pour tourner d'autres clips. »

Remidi : https://www.youtube.com/watch?v=dxfsRnD_w6Y&t=