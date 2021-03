L'asbl Mobilisud, basée à Dinant, à pour objectif de permettre aux personnes des zones rurales de se déplacer plus facilement au quotidien, lorsque les différents moyens de transport traditionnels (trains, bus, taxis sociaux, Altéo, opérateurs locaux,…) sont épuisés.

C'est donc tout naturellement que cette association a choisi d'étendre ses services et de se mettre à disposition de la population, dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19. « Nous en avons discuté lors de notre réunion avec les membres du conseil d'administration et nous avons rapidement pris cette décision », explique Elise Gabriels, chargée de mission chez Mobilisud. « Habituellement, nous fonctionnons principalement avec les communes qui adhèrent à notre charte (Dinant, Hastière, Havelange, Houyet, Vresse-sur-Semois et Yvoir). Mais dans le cadre de la vaccination, les habitants des 15 communes que compte l'arrondissement de Dinant sont concernés. »

Bénéficier des services de Mobilisud et de ses 34 chauffeurs bénévoles est relativement simple. « Il suffit d'appeler notre numéro vert pour joindre un de nos opérateurs qui regardera quel chauffeur est le plus proche et disponible. Le tarif est de 0,37€/km, à partir du domicile du chauffeur. Seules les personnes qui habitent dans l'arrondissement de Dinant peuvent bénéficier de nos services mais si elles ont besoin d'aller à Namur, par exemple, là on peut sortir de l'arrondissement.»

Mobilisud espère toucher un maximum de monde dans le cadre de cette action. « Il est difficile d'estimer combien de personnes on va transporter mais on vise essentiellement un public précarisé et isolé. Nous ne gagnons rien à proposer ce nouveau service, mais cela nous permet néanmoins de nous faire connaître davantage auprès de certaines communes pour qui on est peut-être encore méconnu », termine Elise Gabriels.

Contact : 0800/37.309