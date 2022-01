Créée fin 2020, l’Association Fromagère Collégiale regroupe trois éleveurs (Emmanuel Samson, Luc Tasiaux et Jean-Marie Leboutte), deux transformateurs (Fabien Jacoby et Daniel Cloots) et le GAL Conroz-Famenne (Nina Legros). Tous se sont unis pour produire le fromage "Collégiale", dans l’atelier partagé du Pôle fromager de l’EPASC à Ciney, à partir de leur propre lait.

Cette fromagerie collaborative lance, en ce début 2022, un appel à financement collectif. "Nous avons le projet de créer notre coopérative et de déplacer notre atelier de transformation à côté de notre cave d’affinage. Afin d’y arriver, nous allons devoir acheter du matériel comme une armoire de lavage ou une balance étiqueteuse que nous avions en prêt autrefois)", indiquent-ils.

L’objectif était de récolter 15.000€ pour financer cette armoire de lavage, la balance étiqueteuse et des moules pour fromages de garde. Un peu moins de 8.000€ ont pour l’instant été récoltés via un système de crowfunding qui prendra fin dans sept jours. Il en manque 2.215€ pour financier l’armoire de lavage dont le prix est de 10.000€. "Si à vous aussi ce projet vous parle, n’hésitez pas à nous donner le petit coup de pouce restant pour financer les 28 derniers %", termine-t-on du côté de l’ASBL.

Crowfunding : https://cilo.bep.be/fr/projects/un-projet-fromager-collegial-e