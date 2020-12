Les policiers de la zone Lesse et Lhomme ont bénéficié d'un fameux coup de pouce du destin, fin octobre 2018. C'est en effet grâce à la découverte d'un téléphone au Parc des Roches qu'ils ont pu démanteler un trafic de cannabis et d'héroïne. « Ce GSM perdu est arrivé dans les mains des enquêteurs. Ils ont découvert de nombreuses photos avec des éléments de culture de cannabis. Ces photos étaient géolocalisées. Il y avait également la photo d'un bordereau précisant le nom de l'individu », explique le parquet de Namur. Les policiers avaient donc tout en main pour mener une perquisition chez cet individu. « On a retrouvé six grands plants de cannabis, de l'héroïne dans la chambre de sa fille de cinq ans et tout le matériel qui allait avec », poursuit le parquet de Namur.

Mais la chance des policiers ne s'est pas arrêtée à ce GSM. L'un des revendeurs du suspect chez qui ils perquisitionnaient s'est en effet présenté au domicile durant leur intervention. Il détenait des stupéfiants, ce qui a mené à la réalisation d'une perquisition chez lui aussi. « J'ai vendu pour lui après l'avoir rencontré. J'avais ma consommation en échange », reconnait-il. Une troisième personne a également été interpellée durant l'enquête. Elle ne vendait que du cannabis. Les avocats de ces deux revendeurs ont plaidé la peine de probation autonome et la suspension probatoire du prononcé.

La plaidoirie du dirigeant présumé de cette association de malfaiteurs, qui cumule déjà 128 mois de prison et une peine de travail de 100h (Ndlr : en 8 condamnations), est prévue le 30 décembre.