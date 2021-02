L'ensemble du catalogue de formations de Technobel, centre de compétences spécialisés dans le numérique, est désormais conventionné par le Fonds 4S. Ce nouveau partenariat permettra à tous les travailleurs membres de la commission paritaire 329 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de se former gratuitement au numérique. « Les outils numériques font partie de nos quotidiens professionnels. Spécialiste de la question, Technobel ambitionne d'accompagner chaque jour un peu plus les entreprises et organismes dans leurs stratégies de transformation digitale. Le nouveau partenariat entre le Fonds 4S et Technobel est ainsi une étape supplémentaire dans l'accomplissement de cet objectif », indique Technobel.

Le champ de compétences de la Commission paritaire 329 (et donc du Fonds 4S) couvre les secteurs suivants : Education permanente et la protection de l’environnement ; Radios-télévisions ; Fédérations sportives ; Clubs et établissements sportifs ; Bibliothèques, ludothèques, médiathèques ; Centres culturels ; Insertion et formation professionnelle ; Mouvements de jeunesse ; Centres jeunes ; Musées et services éducatifs ; Tourisme non-commercial ; Coopération au développement ; Centres d’expression et de créativité ; Organisations encadrant ou soutenant ces activités.

L’ensemble des formations de Technobel est accessible, sans frais d’inscription, pour le participant grâce au Fonds 4S. Pour chaque inscription à une formation, un montant forfaitaire est comptabilisé dans le Budget Maximum Autorisé (BMA) de l'asbl qui l'emploie. Des formation sont également possibles au sein des associations. Le Fonds 4S intervient forfaitairement pour toute formation organisée pour un groupe de minimum 2 participants (dont minimum 1 salarié).