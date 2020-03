La Ville de Ciney a été choisie pour être l’une des cinq villes étapes de Viva for Life, action de mobilisation de la RTBF au profit des enfants de 0 à 6 ans qui vivent chez nous en dessous du seuil de pauvreté, en décembre dernier. Un défi, sous forme de lâcher de lanternes, a été réalisé le jour de l’ouverture du Marché de Noël. Pour 2021, la commune voit plus loin et plus grand et va plus que probablement déposer sa candidature pour accueillir le cube durant une semaine. "C’est encore loin d’être fait mais nous avons déjà rencontré deux fois les responsables de Viva for Life. On est allé les voir à Tournai et on a eu une réunion qui s’est très bien déroulée."

Ce qu’il ressort de ces premiers contacts est qu’accueillir le cube de Viva for Life demande énormément de moyens logistiques. "Et à ce niveau, Ciney en a les capacités", poursuit confiant Frédéric Deville. "Il faut beaucoup de bureaux, des logements, un espace catering, etc. pour toutes les personnes qui travaillent pour cet événement. Cela représente une centaine de personnes. Nous disposons pour cela de plusieurs endroits comma la Maison des jeunes, la buvette du Stade Lambert ou encore le site des Capucins, ancien internat de l’école St-Joseph. Avec ce dernier, on dispose de 100 chambres. Cela signifie qu’ils ne devraient même pas aller à l’hôtel, contrairement à d’autres villes."

Le cube de Viva for Life, s’il vient à Ciney, se trouverait dans le parc St-Roch. "Il doit être placé à proximité du marché de Noël, c’est une obligation. A Tournai, il n’y avait pas de marché de Noël et la ville en a créé un."

Reste à voir si les autorités communales iront plus loin que les simples discussions. L’envie semble en tout cas bien réelle. "Mais on a encore un peu le temps", tempère Frédéric Deville. "Ce n’est pas une obligation pour nous. Si au rayon logistique il ne devrait pas y avoir de souci, on ne voudrait pas non plus que ça dénature les Fééries du Parc, même si je ne pense pas que ça sera le cas."

S.M