Les propriétaires s'engagent à promouvoir et protéger les écosystèmes de ce site d'un peu plus de six hectares géré par le Département Nature et Forêt. Le but est de rendre l'île privée, propriété du groupe hôtelier Nouvelle hotellerie, accessible au public.

"L'objectif est de favoriser l'éducation à la nature et à sa protection. Un sentier didactique verra le jour et des visites guidées seront organisées", a précisé le groupe à l'occasion de l'inauguration officielle de l'hôtel Les Sorbiers, situé sur un domaine de 17 hectares, ancienne propriété de la famille Boel.