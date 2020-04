Les panneaux pour les pétions et des arceaux à vélos ont été installés.

Il y a quelques années, plusieurs études ont été menées afin de dresser la liste des actions à effectuer pour redynamiser le centre-ville de Dinant qui a souffert des nombreux travaux. La création d'une nouvelle signalétique faisait partie des solutions. Il fallait pour cela remplacer les panneaux de signalisation par des nouveaux, plus esthétiques, clairs et précis. Ces travaux ont débuté il y a quelques semaines et se sont poursuivis pendant ces vacances de Pâques. « Après celle des jolis panneaux d'entrées de parking il y a quelques semaines et avant celle de la nouvelle signalétique automobile, l'installation de la belle et pratique signalétique piétonne se poursuit dans Dinant. Avec, en prime, le placement d'arceaux à vélos sur une partie de la place Balbour, au pied de la Collégiale, qui devient ainsi un petit parking gratuit à vélo, proximité de la Croisette et du Ravel oblige », se réjouit l'échevin du tourisme Laurent Belot.

© Belot



Reste désormais à attendre une évolution favorable dans la lutte contre le Covid-19 pour que les Dinantais, les touristes et les commerçants puissent profiter cette nouvelle signalétique.