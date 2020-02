1.000 élèves cinaciens assisteront à un spectacle basé sur un fait réel mardi prochain.

Après avoir fait escale à Namur, Bastogne, Verviers, Charleroi et Liège, l'opération « Gaff à la route » débarque à Ciney. Organisée par la Ville de Ciney et la compagnie du Hazart, une asbl qui aborde des thèmes sociaux à travers des mises en scène dans une volonté de sensibilisation, cette opération veut sensibiliser les élèves du secondaire cinacien à la sécurité routière et à la mobilité.

A cette occasion, 1.000 élèves de cinq écoles différentes seront présents pour assister au spectacle " Dé(s)vies" qui aura lieu le mardi 18 février prochain au Centre culturel de Ciney. Ce spectacle se base sur le témoignage réel de Frédéric, un jeune homme qui a perdu l'usage de ses jambes après un accident de la route. Avant ce spectacle, l'ensemble des projets de l'opération « Gaff à la route » seront présentés.