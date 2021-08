C’est sans doute une grande première qui a eu lieu lundi soir lors du conseil communal de Dinant. La démission d’Axel Thixon n’a pas pu être actée comme prévu. La prestation de serment de Thierry Bodlet, son successeur, non plus.

Tout avait pourtant bien débuté avec des mots positifs de chaque chef de groupe qui ont reconnu à Axel Tixhon ses qualités humaines, sa volonté de transparence et son esprit fédérateur. Les membres de l’opposition de la LDB ont même été jusqu’à solliciter des applaudissements. Mais après les fleurs, le pot, comme le disait l’échevin Laurent Belot.

En effet, le chef de groupe LDB Christophe Tumerelle a repris la parole. Cette fois pour dézinguer l’actuelle majorité. "Non content de ne pas débattre sur le projet pour les trois prochaines années, vous ne présentez même pas au conseil communal de ce jour, l’avenant à votre pacte de majorité. Il nous revient que vous peinez à trouver les 12 signatures vous permettant de présenter aux Dinantais une nouvelle majorité. Nous avons l’impression d’assister à un mauvais remake du "Costa Concordia", alors que le bateau est sur le flanc en train de sombrer et que le capitaine (Ndlr : Axel Tixhon) est le premier à sauter du navire et est bien au chaud dans sa chambre d’Hôtel, en laissant son équipage les bras ballants pour sauver ce qui peut l’être." La LDB suggère à la majorité de "prendre le temps de la réflexion et du débat pour proposer au conseil communal et aux Dinantais une véritable majorité bien assise, avec des projets qui permettront à Dinant et ses villages d’être encore plus agréables à vivre." La LDB a ensuite quitté la séance, suivie par les conseiller de la majorité Marie-Christine Vermer et Axel Miskirtchian. En l’absence de deux autres conseillers, Laurent Brion et Audrey Bernard, le quorum de présence n’était plus atteint et Lionel Naomé, président du conseil, n’a eu d’autre choix que de lever la séance.

Contacté ce mardi matin, Christophe Tumerelle regrette que la majorité actuelle veuille faire passer le changement de bourgmestre comme un "simple acte administratif." "Ils auraient pu organiser un conseil communal spécial pour avoir un débat sur cette démission, sur les raisons et les conséquences ainsi que sur leur projet pour les trois dernières années de législature." Pour l’échevin Laurent Belot, ces propos relèvent d’une "méconnaissance crasse de la politique. On a déjà une déclaration de politique communale, on ne présente pas ici une nouvelle majorité." Réponse de Tumerelle : "Ils restent donc dans leur logique. Or, c’était l’occasion pour eux de se remettre en question car depuis trois ans, à part Dinant en lettres géantes, ils n’ont réalisé aucun projet. Ils travaillent encore sur les nôtres."

En quittant la séance, la LDB n’a donc pas permis aux Dinantais d’avoir un nouveau bourgmestre. Mais n’a pas permis non plus que des dépenses importantes soient avalisées pour la réfection de routes touchées par les inondations. Christophe Tumerelle voit les choses différemment. "Ce n’est pas à cause de nous que tout ça n’a pas pu être voté. Dans l’opposition, nous sommes 9 (sur 23). À 14, ils pouvaient faire voter ces points. Mais le fait que deux membres de la majorité nous suivent et que deux autres soient absents, ce n’est pas anodin." Et de demander, dès lors, à la majorité de prendre le temps de la réflexion et du débat, entre elle. "Car s’ils viennent avec une majorité de 12 personnes, dès le moindre désaccord, il n’y aura plus aucune signature sur certains dossiers."