L'asbl Les Baignoires confirme la tenue de la 39e régate de baignoires le 15 août prochain en bord de Meuse.

Dès l’aurore, les rives de Meuse accueilleront les brocanteurs. Tout au long de la journée, plusieurs animations seront organisées dont une roue aux cadeaux et un taureau mécanique.

Suite au succès rencontré depuis sa création (2018), une nouvelle édition de course de baignoires en kit sera organisée avant le traditionnel défilé folklorico-sportif. "15 kits et leur plan attendront les bricoleurs et les plus intrépides. Les inscriptions se feront le jour même, derrière l’hôtel Ibis, à partir de 13 h 30. L’idée de cette course est de faire naître l’envie aux participants de créer leur propre baignoire, entre amis, famille ou collègues", indiquent les organisateurs.

Pour la 39ème édition de la régate, le thème est : le rêve américain. Un thème large qui permettra aux participants de se déguiser facilement, de décorer leurs embarcations facilement, … Le règlement de la régate est des plus simple : pour chaque embarcation, une baignoire doit toucher le niveau de l’eau et ces O.F.N.I. (Objets Flottants Non Identifiés) ne peuvent être mus que par la force humaine et ou éolienne. La Régate internationale de baignoires est totalement gratuite, aussi bien pour les spectateurs que pour les participants. Ces derniers sont récompensés pour la beauté, l'originalité, la représentativité de la ville ou le rappel d'un fait d'actualité.

Le programme du jour : 06 h : brocante. 14h30 : début de la construction des baignoires en kit. 16h30 : départ de la régate de baignoires. 19h : remise des prix. 20h : animation musicale place Balbour.