En décembre 2019, le Collège communal de Ciney annonçait son intention de développer une « maternité commerciale », dans le centre-ville. Le concept ? Acheter un immeuble pour le louer à un commerçant à un tarif préférentiel dans le but de redynamiser le commerce local et d'amener des offres innovantes et complémentaires. Un budget de 250.000€ avait été alloué à ce projet.

En juin 2020, la Ville a acquis un immeuble au 52 de la rue du Commerce d'une superficie de rez-de-chaussée de 150m². Elle a, dans la foulée, lancé un appel à projet. C'est finalement la Ressourcerie namuroise qui a été choisie. Faute de concurrence ? Sans doute, puisqu'il s'agissait du seul dossier rentré. Le candidat devait notamment privilégier l'économie circulaire et le circuit court.

Quoi qu'il en soit, la Ressourcerie namuroise ouvrira « La Boutik » ce mardi 16 mars, dans le centre de Ciney. Il s'agit de son cinquième point de vente dédié à la récup' après ceux de Saint-Servais, Namur, Andenne et Florennes. « Grâce à la « maternité commerciale », la Ressourcerie bénéficie d’un espace commercial à un tarif évolutif et relativement bas les trois premières années, pour atteindre, à partir de la quatrième année, un loyer qui correspond au prix du marché locatif cinacien », indique t-on à la Ville de Ciney. Pour la première année, le loyer tourne aux alentours de 450€/mois. Il devrait quadrupler d'ici quatre ans.

Dès ce mardi, La Boutik proposera des produits de qualité haut de gamme et du mobilier éco-design tels que des meubles aérogommés, du petit mobilier peint ou patiné, des fauteuils relookés, mais aussi de la décoration, de la vaisselle, des livres et vinyles, ainsi que divers accessoires remis au goût du jour et une sélection vintage. « La Boutik de la Ressourcerie Namuroise sera la vitrine de la Récup et des créations de la Fabrik (l’atelier de menuiserie de la Ressourcerie). L’ensemble des objets qui y seront en vente sont issus de la collecte des encombrants et ont fait l’objet d’une revalorisation. »

Infos et E-Shop : 081/10.10.09 et www.laressourcerie.be/shop