Les amateurs de spiritueux et surtout de bières spéciales de la région cinacienne devraient être ravis. La Brasserie Delsart, qui possède déjà un drink à Fernelmont et un second (Beer, Wine & Spirit) à Suarlée, vient d'ouvrir son troisième point de vente en province de Namur. Celui-ci se trouve à proximité du Tennis Club de Ciney. L'ouverture a eu lieu mardi dernier après une bonne année de travaux.

Comme dans les deux autres commerces namurois, de nombreuses de bières sont proposées. « Sans doute moins qu’à Suarlée, mais nous avons tout de même à Ciney entre 250 et 300 bières différentes. On a aussi des softs, des alcools traditionnels et des plus prestigieux avec plusieurs gammes de rhum, whisky ou gin par exemple », explique le gérant Julien Brasseur qui peut compter sur son expérience pour conseiller les clients. « Je travaille depuis cinq ans pour la Brasserie. J’ai déjà été dans les deux autres magasins. J’ai donc ma petite expérience. Et puis, j'aime la bière. Avec un nom comme le mien, ça serait dommage », rigole le gérant.

© D.R

Une semaine après l’ouverture, le constat est positif. « Entre mardi et samedi, on doit avoir eu 400-500 personnes. La situation sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d'offrir un verre. » La direction pense déjà à réagencer le magasin. « On vient d’ouvrir et on n’a déjà plus assez de place. On va repenser un peu les lieux pour ajouter des étagères. Idem pour la décoration qu'on va améliorer au fur et à mesure. »