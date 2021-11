L'Ardenne Saison de la brasserie Minne de Baillonville a reçu une médaille d'or au concours international Brusels Bier Challenge 2021. Un prix qui récompense l’étroite collaboration entre Marc Cleeremans, brasseur passionné de levures, Directeur de production-professeur de zythologie et Philippe Minne, Brasseur et fondateur de l’entreprise.

La brasserie commente : "Le style “Saison”, blond, léger et rustique né en Wallonie était brassé pour désaltérer les ouvriers agricoles en saison estivale. "Nos brasseurs ont interprété ce style en utilisant des houblons allemands Hallertau pour une franche amertume, et utilisé une levure locale de type Brettanomyces élevée chez nous: voilà ce qui rend l’Ardenne Saison unique. Une bière saison légère, sèche aux arômes francs et sauvages From Wild Belgium !"

Créée en 2008, située depuis 2018 à Baillonville, Famenne-Ardenne, la Brasserie Minne est locale, indépendante et artisanale. "Notre spécificité, reconnue dans le milieu brassicole, est la créativité de nos brasseurs. Ils usent de toutes les techniques de brassage, fermentation et de garde au bénéfice d’une large diversité de produits : bières classiques (Ardenne Stout, Ardenne Triple), bières acides (Rouge Ardenne, Woody Wood) et bières barriquées (Wood My Deer, Wood Bee Gee’s)…Notons que notre brasserie Minne a déjà été récompensée par le BBC : en 2014 pour son Ardenne Stout, 2016 pour l’Ardenne Belle d’été et en 2020 pour sa Super Sanglier !"