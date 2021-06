LA Caravane du Jazz fera étape dans les Jardins d'Annevoie le dimanche 4 juillet à 18 heures. Elle se déploie en quelques minutes pour se transformer en une mini-scène de spectacle, un véritable petit théâtre en plein air de 200 places, dans le total respect des mesures sanitaires.



Au programme, "La Petite boîte de Jazz" : Jacques et Stéphane Mercier, duo inédit, pour vous raconter, en paroles et en musique, la grande histoire du Jazz. Des discussions autour d’un saxophone, voyager grâce à des airs familiers dont les origines est souvent énigmatiques ou drôles. Voilà ce que propose le duo père et fils Mercier : des histoires et des émotions qui ne manqueront pas de vous faire passer un moment mémorable, d’Adolphe Sax à John Coltrane, en passant par Sidney Bechet et Charlie Parker, en toute légèreté et humour.

Le 4 juillet de 18 à 19h30 aux Jardins d'Annevoie. Tarif unique : 17 €

Infos : www.070.be

Tickets : www.weezevent.com/la-caravane-de-jazz-aux-jardins-d-annevoie