La Lesse est montée à près de 3 mètres hors de son lit.

Depuis ce mercredi 11 mars en fin de journée, la circulation des trains est interrompue sur une partie de la ligne Dinant-Bertrix. Plus précisément entre le pont d'Anseremme et Gendron-Celles. La Lesse est montée à près de 3 mètres hors de son lit, menaçant ainsi la stabilité du pont. « Pour des raisons évidentes de sécurité, le trafic ferroviaire a immédiatement été interrompu. La SNCB a mis en place un service alternatif de bus entre Gendron-Celles et Dinant, qui perdurera au moins jusqu’à ce dimanche 15 mars, le temps qu’Infrabel procède aux travaux nécessaires », précise-t-on chez Infrabel. Entre-temps, les trains de marchandises empruntant habituellement cette ligne seront déviés sur la ligne 162 Namur-Luxembourg. Cette situation engendrera sans doute des perturbations sur le trafic des trains voyageurs circulant sur cette ligne, au moins jusqu’au dimanche 15 mars.



Cette montée de la Lesse a par ailleurs permis de constater qu’une des piles du pont souffrirait d’érosion sévère, créant ainsi une fissure dans la voûte du pont. Les équipes d’Infrabel vont d’abord devoir détourner une partie du cours d’eau afin de pouvoir déterminer l’étendue des travaux à réaliser. Cette expertise devrait se faire ce jeudi 12 mars en fin de journée.