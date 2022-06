Il s’agit d’un appel à projets pour lequel un montant de 20.000€ a été débloqué afin de soutenir des projets d’intérêt général, mis en œuvre par et pour les citoyens de la commune. Un financement maximal de 5.000€ par projet est autorisé. Des groupements de minimum cinq habitants domiciliés à Houyet ou les associations locales peuvent y participer.

Depuis ce mercredi et jusqu’au 31 août, les propositions de projets et les dépôts de dossiers se font sur la plateforme de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Durant tout le mois de septembre, ceux-ci seront analysés par le comité de sélection composé de membres de la commission locale de développement rural. Suivront ensuite les votes : ceux des citoyens du 1er octobre au 15 novembre et ceux du comité de sélection, du 15 au 30 novembre.