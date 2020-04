La crise sanitaire renforce la vision de l’urbanisme dinantais © Vandercam Dinant - Ciney Sébastien Monmart

L’échevin Thierry Bodlet se dit conforté dans sa politique de gestion. Il souhaite des logements de qualité et plus particulièrement dans le centre-ville afin d’éviter un afflux massif de Wallons qui viendraient louer des biens immobiliers pour une bouchée de pain. Et notamment conserver un maximum de maisons unifamiliales.