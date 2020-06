La Maison Croix-Rouge Condroz-Haute-Meuse dispose, en province de Namur, de deux implantations : Ciney et Dinant. Les deux entités étaient à l’arrêt depuis le 13 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Elles sont de nouveau accessibles.

Cela dit, les activités d’aide sociale ne se sont jamais arrêtées auprès des personnes les plus démunies, la Croix-Rouge adaptant son offre, par exemple avec des livraisons de colis d’urgence alimentaire pour les bénéficiaires du CPAS de Ciney et pour les bénéficiaires de Saint-Vincent de Paul. Ou encore en assurant la livraison de matériel paramédical, comme les lits médicalisés.

Ciney est la plus importante des deux implantations. Située avenue de Namur, 35, elle rouvre ses portes ce 2 juin. Le public y trouvera une vestiboutique (magasin de vêtements d’occasion) et un dépôt de meubles, ainsi qu’une épicerie sociale réservée aux personnes envoyées par le CPAS. Une dizaine de bénévoles se relaieront sur place pour assurer les différentes activités. La vestiboutique est ouverte chaque mardi et jeudi, de 14 à 17h. Des mesures de sécurité adaptées sont prises.

Dinant (rue Grande 68) propose une vestiboutique qui sera ouverte les mardis et jeudis, de 13h30 à 17h30, avec les mêmes mesures de sécurité.