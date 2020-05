Elle se fera sous certaines conditions, uniquement sur le parcours de 12 km.

C'est une nouvelle que les exploitants de la Lesse attendaient depuis plusieurs semaines. La descente de la Lesse en kayak (12km) sera à nouveau autorisée dès ce jeudi 21 mai, jour de l'Ascension.

Celle-ci se fera néanmoins sous certaines conditions strictes. Les réservations sont obligatoires, exclusivement via le formulaire www.dinant-evasion.be/reservation. Le nombre de places est quant à lui limité et est autorisé pour des personnes vivant sous le même toit et porteuses d'un masque. Les arrêts en cours de parcours sont interdits, comme les rassemblements de kayaks.

Infos : info@dinant-evasion.be ou 082/22.43.97