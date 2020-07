Ceux qui avaient réservé une descente de la Lesse ce samedi avaient été prévenus dès hier : l’activité pouvait être annulée vu le manque d'eau sur le cours d'eau. Avec l'absence de pluie ce vendredi et durant la nuit, la petite descente de la Lesse, la seule qui était ouverte, est bel et bien fermée depuis aujourd'hui. Le seuil minimal de 1,5 m³/s sur le tronçon entre Gendron et Celles n'est pas atteint puisqu'il est actuellement de 1,4m³/sec.« Malheureusement le niveau de la Lesse ne permet plus de naviguer en kayak. Nous ne pouvons encore nous prononcer pour les prochains jours, seulement croiser les doigts que la pluie tombe rapidement », précise t-on du côté des responsables.