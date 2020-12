Les dix lauréats et les gagnants de la 6ème édition du concours « Qu’elle est belle ma prairie » viennent d’être annoncés. Les gagnants sont Christine Schleck en province de Liège et Luc Loeckx en province de Namur. Tous ont été récompensés pour la qualité environnementale de leur exploitation.

Le concours « Qu’elle est belle ma prairie » a failli ne pas se tenir cette année, suite à l’annulation de la Foire agricole de Libramont où sont habituellement récompensés les gagnants. Mais, à l’heure où la pandémie de Covid-19 a mis en avant la nécessité d’une nouvelle relation à notre alimentation et plus particulièrement notre autonomie locale, Natagora, la FUGEA et Natagriwal ont voulu continuer à montrer leur soutien fort aux producteurs locaux qui s’inscrivent dans une démarche durable.

Le deuxième prix revient à Luc Loeckx de Montegnet (Havelange). Il possède un élevage de limousines ainsi que quelques porcs et volailles en plein air. Il est en autonomie alimentaire complète, ses bovins étant strictement nourris à l’herbe de ses prairies, dans lesquelles il veille à multiplier les habitats naturels pour la faune sauvage (haies avec clôtures de protection, verger, vieux arbres, nichoirs, pierriers, mares…). Il présentait au concours un verger hautes-tiges où se retrouvent le rougequeue à front blanc ainsi que plusieurs batraciens au niveau des mares.

Luc Loeckx confie : « Je trouve que ma prairie est belle pour les d’aménagements qu'on y fait depuis de nombreuses années. La plantation des fruitiers, mais également des plantations de haies, des zones tampons qui permettent de mettre des nichoirs, toute une série de choses qui profitent à la biodiversité, mais également à la bonne santé de mon bétail et à ma propre santé et à ma satisfaction. C’est aussi l’occasion de sensibiliser et d’informer autant le public que les agriculteurs qu’il y a des alternatives, en agriculture intéressantes et viables. »

Deux autres agriculteurs namurois de Pondrôme et Jemeppe-sur-Sambre font partie des dix lauréats qui ont tous été récompensés dans le cadre de cette 6ème édition du concours « Qu’elle est belle ma prairie ».

À Pondrôme, Marc-André Hénin tient avec son père, sa sœur et son frère, un élevage bio de vaches Holstein/Montbéliarde. Ils transforment le lait sur place en beurre et fromage, qu’ils vendent dans plusieurs magasins de la région et à la ferme. La prairie qu’il propose au concours est de haute valeur biologique et située en zone Natura 2000. On y retrouve une flore très variée, dont de nombreuses espèces d’orchidées. Elle est pâturée quelques semaines par an par les vaches taries du troupeau et entre ainsi dans son système agricole.

À Jemeppe-sur-Sambre, Quentin Ledoux tient un élevage bio de canards de Rouen (sans gavage) et de moutons depuis 2017. Non issu du monde agricole, Quentin accorde une grande importance à la résilience face aux énergies fossiles et fauche ses prairies à la main. Il produit, transforme et vend en circuit court des petits fruits. La prairie qu’il présente au concours possède une zone refuge protégée, on y retrouve des haies, une mare et Quentin veille à y créer un écosystème riche.