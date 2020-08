La Ville de Ciney a débloqué des moyens pour relancer la machine économique après la crise du Covid-19. Parmi ceux-ci, la distribution de cartes prépayées, à raison d'une carte par ménage. L'action débute ce lundi.

Concrètement, cette carte « SOS Commerces » est créditée d'une somme de 30€, à dépenser dans certains commerces de la région. L'objectif de cette carte est d'encourager les citoyens à réinvestir les commerces de proximité du centre-ville et des villages. « C'est une tendance qu'il y a eue pendant le confinement mais on observe que les gens fréquentent moins les producteurs locaux depuis le déconfinement. On veut les inciter à franchir à nouveau le pas des commerces locaux. Ceux qui estiment ne pas en avoir besoin peuvent par ailleurs remettre leur carte au CPAS de Ciney pour en faire profiter les bénéficiaires », nous expliquait l'échevine du commerce Anne Pirson.

© D.R



Pour bénéficier de cette carte, il suffit aux Cinaciens de se rendre aux ateliers communaux (Avenue de Namur à Ciney - derrière le théâtre communal) munis de leur extrait de rôle « taxe traitement des déchets », reçu dans le courant du mois d’août, jusqu'au 31 août du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 & de 12h30 à 16h00. En cas d'indisponibilité entre ce lundi et le 31 août, les cartes « SOS commerces » pourront encore être retirées tout le mois de septembre aux ateliers communaux, uniquement les mardis et les mercredis). Plus de 60 commerces sont partenaires de l’opération.